Ceci, legale Maradona: “Ho sempre rispettato la volontà di Diego”

Diego, l'avvocato argentino Mastias Morla e l'imprenditore napoletano Stefano Ceci. Questa la posizione di Baglietto: "Gli eredi sono gli unici rappresentanti di Diego". La situazione che riguarda Ceci è scandalosa e ferisce molto gli eredi, che lui non rappresenta in alcun modo. Il legale sta gestendo lo scontro tra i 5 eredi, il tribunale di Buenos Aires sta valutando tre richieste di presunta paternità presentate nei mesi scorsi.

Il contratto dell’agosto 2020 è stato rescisso il 3 maggio scorso. La risoluzione è stata comunicata con atto notarile all’indirizzo di Sattvica (la società di Morla, ndr) a Buenos Aires e poi per posta a Sattvica e a Ceci come dice il contratto, che si è appunto estinto. Il contratto è soggetto alla legge argentina e questa stabilisce che il cedente dei diritti (Diego Maradona e oggi i suoi eredi) può recedere liberamente in qualsiasi momento senza causa. Ci saranno anche azioni legali in tutte le sedi».

La posizione di Ceci è diametralmente opposta, espressa in un recente comunicato: «Il 17 agosto 2020, con un atto autenticato dal notaio argentino Sandra Veronica Iampolsky; ho acquisito il diritto ad utilizzare commercialmente l’immagine di Diego Armando Maradona per 15 anni rinnovabili; con l’obbligo di versare il 50 per cento dei ricavi netti. Alla morte di Maradona ho sempre puntualmente versato il 50 per cento del netto incassato su di un conto bancario indicato dal tribunale in favore degli eredi di Maradona; informando sempre l’avvocato Baglietto. Ho sempre rispettato, e continuerò a farlo, sia la volontà di Diego che quanto disposto dalla legge».