Rosella Sensi su Spalletti: “Venne di corsa da Milano, volle esserci”

«Quando qualche anno fa è venuta a mancare la mia mamma, Spalletti è venuto di corsa da Milano, dove allenava l’Inter. Era una domenica sera e dopo un giorno avrebbe avuto un impegno di Champions, ma volle stare vicino a mia madre da solo nella camera ardente per alcune ore. È stata la dimostrazione di una qualità umana che pochi hanno e conservano dopo tanto tempo. Si era ricordato di una persona che negli anni gli era stata vicina. Personalmente non l’ho mai considerato un dipendente anche se non abbiamo avuto grandi occasioni di condivisione extralavorative perché era concentrato molto sul campo. Ricordo che viveva intensamente Trigoria, non solo nel momento dell’allenamento».