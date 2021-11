Meret portiere di Coppa, stasera in campo contro il Legia

Contro il Legia tocca a Meret, titolare come nel match di due settimane fa al Maradona vinto 3-0 degli azzurri, Ospina è stato schierato in tutte e quattro le partite di campionato dopo la sosta. «Meret gioca. E gioca perché è un portiere forte come Ospina, non perché è una partita meno importante. Diamo delle possibilità anche a lui perché si sta allenando benissimo, per me è un altro portiere titolare: non ne possiamo far giocare due, altrimenti l’avrei fatto». E gioca dal primo minuto Juan Jesus, al posto dello squalificato Mario Rui: il difensore brasiliano sarà poi candidato a sostituire lo squalificato Koulibaly contro il Verona. «È un giocatore muscolare, fisico, resistentissimo sotto quest’aspetto. Mi aspetto che possa mettere a posto questa difficoltà momentanea, poi nell’economia della partita: c’è possibilità di togliergli qualche minuto, dipende da come si sente e dalla gara che viene fuori. Ma il ragazzo dal punto di vista fisico è davvero una belva». Fonte: Il Mattino