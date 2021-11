Marchetti: “Spalletti può e deve provare a vincere l’E.L.”

Marchetti nel suo intervento a radio Marte:

“Europa League un fastidio? Se una squadra si qualifica per una competizione europea poi non può reputarla un fastidio. E il Napoli deve provare a vincerla l’Europa League perché è una tra le candidate più accreditate. Poi tra il dirlo e il farlo c’è una stagione intera. Una società con le ambizioni del Napoli a prescindere non può considerarla un fastidio, al massimo si fa esperienza. Lo standing del Napoli passa attraverso queste partite qui. Nessuno poi ti dà la garanzia che giocando solo il campionato lo vinceresti. A Milano sono consapevoli dei propri mezzi, a Napoli la cosa si approccia in maniera diversa: una partenza simile c’era già stata e sappiamo com’è andata a finire.