LIVE EUROPA LEAGUE – Legia Varsavia-Napoli, Giuntoli: “Stasera sarà una squadra motivata. Osimhen? Cauto ottimismo”

Legia Varsavia – Mistza; Johanson, Wieteska, Jędrzejczyk (C), Ribeiro, Josuè, Slisz, Mladenovic, Kastrati, Emreli, Lquinos A disp. Tobiasz, Andrè Martins, Pekhart, Kharatin, Celhaka, Muci, Rafael Lopez, Skibicki, Wlodarczyk, Rose, Kostorz, Ciepiela All. Golebiewski

Napoli – Meret; Di Lorenzo, Koulibaly (C), Rrahmani, Juan Jesus, Anguissa, Demme, Lozano, Zielinski, Elmas, Petagna A disp. Idasiak, Ospina, Mertens, Politano, Ounas, Zonali, Lobotka All. Spalletti

Arbitro: Visser (Belgio); Ass1: De Neve; Ass2: Wyns; IV: Van Driessche; VAR: Millot (Francia); AVAR: Lambrechts

18,21 – Cristiano Giuntoli a Sky: “Stasera chi scenderà in campo avrà grandi motivazioni. Affronteremo un avversario che ha nel pubblico un arma in più e non sarà semplice. Mertens? E’ un valore aggiunto, anche per Petagna che sicuramente ha dei valori importanti. Su Osimhen domani ne sapremo di più, è un infortunio leggero, però avremo aggiornamenti in merito. Per quanto riguarda Anguissa dico che è un ragazzo sul quale abbiamo puntato davvero tanto, si è inserito benissimo ed è una persona straordinaria. Gennaio? Valuteremo Ghoulam e Zanoli, ma si sa che il mercato ci possono dare delle opportunità e valuteremo in quel momento il da farsi”.

18,14 – Matteo Politano a Sky: “Stasera scenderemo in campo per vincere, perchè puntiamo al massimo in Europa League. Abbiamo una rosa competitiva, chi entra può incidere anche anche a gara in corso. Il Legia Varsavia? Ha un rendimento migliore in Europa e davanti al suo pubblico e il nuovo allenatore vorranno far bene. Dovremo stare attenti ma vogliamo ottenere i te punti”.

16,50 – Dopo ore non semplici, finalmente sono arrivati a Varsavia i tifosi del Napoli, pronti a sostenere, quasi 600, la squadra di Spalletti alla “Pepsi Arena”.

Questa sera alla “Pepsi Arena” di Varsavia, i padroni di casa del Legia, affronteranno il Napoli per la quarta giornata di Europa League. I polacchi cercheranno il riscatto in campo internazionale, dopo le prestazioni non brillanti in campionato. Mancheranno per infortunio: Abu Hanna; Holownia e Kaputska. Gli azzurri dovranno fare a meno dello squalificato Mario Rui, out per infortunio: Malcuit, Manolas, Fabian Ruiz, Osimhen e Insigne, ma l’obiettivo è vincere per balzare al primo posto. Ilnapolionline.com vi aggiornerà in tempo reale.

