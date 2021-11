Legia Varsavia-Napoli, due realizzazioni “particolari” in tutta la storia azzurra

Il Napoli ha battuto il Legia Varsavia stasera per la fase a gironi di Europa League, per 1-4, dopo una bellissima prestazione azzurra, fatta di forza e compattezza. Un dato importante, anzi due, molto particolari, che emergono, come sottolinea Opta Paolo, Stats Perform sul calcio italiano, sono che:

Per la 2ª volta nella sua storia in competizioni UEFA il Napoli ha segnato 2+ gol in 5 partite di fila, dopo il 1989.

Per la 2ª volta tra UEL/Coppa UEFA e UCL/Coppa dei Campioni il Napoli ha segnato 4 gol in un 2° tempo, dopo il 1992 v Valencia. Storico.