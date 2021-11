“La Subasta del 10”: una vendita streaming per i beni di Diego

Uno show in streaming, il primo, ma sicuramente non l’ultimo. È “La Subasta del 10”, in programma domenica 19 dicembre (alle 3 del pomeriggio ora italiana). All’asta andranno alcuni dei beni che appartennero al Diez e che Si tratterà di oggetti, anche personali, che però non avevano un particolare valore sentimentale per Diego. Organizzata dalla società Adrian Mercado, per poter prendere parte all’evento bisognerà registrarsi e versare entro il 15 novembre una “assicurazione di partecipazione”. Chi alla fine non riuscirà ad aggiudicarsi nulla, potrà chiedere il rimborso oppure lasciare il versamento per il futuro.

Sono stati i cinque figli attualmente riconosciuti, Giannina, Dalma, Diego Jr., Jana e Dieguito Fernando a richiedere l’ok per l’asta al giudice Luciana Tedesco del Rivero, che gestisce i destini della successione. E l’autorizzazione era arrivata lo scorso 15 ottobre con l’avvertenza però che il ricavato servirà esclusivamente per il pagamento di debiti e spese e non potrà essere diviso tra gli eredi fino al febbraio 2022 in attesa di risolvere la situazione di almeno altri due presunti figli di Maradona che aspettano l’esito dei rispettivi Dna. La casa di Donna Tota, un appartamento, tre auto, magliette, una lettera di Fidel, palloni, vestiti, orologi, una chitarra…

R. Zanni (CdS)