L’asta si apre il 19 dicembre, con due appartamenti e tre auto, e altri cimeli

Il pezzo più caro è l’appartamento a Villa Devoto che Maradona regalò a don Diego, suo padre, quando compì 80 anni; valutazione 900mila dollari, poco meno di 800mila euro. Ma non sono questi i veri beni di Maradona. A quasi un anno dalla sua scomparsa (25 novembre 2020) i cinque eredi – i figli Dalma, Gianinna, Diego Jr, Jana e il minore Diego Fernando – non sanno ancora a quanto ammonta il patrimonio. «Ci sono rogatorie in corso in cinque Paesi stranieri ma non c’è ancora un esito formale: speriamo che arrivi presto». Spiega l’avvocato Sebastian Baglietto, amministratore dell’eredità di Diego.