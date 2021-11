In vista dell’Hellas Verona, Spalletti potrebbe avere buone notizie dall’infermeria

Il Napoli questa sera a Varsavia punterà al successo per balzare al primo posto in classifica, ma è chiaro che c’è anche da pensare alla sfida di campionato contro l’Hellas Verona. L’infermeria potrebbe però svuotarsi nei prossimi giorni, soprattutto per Fabian Ruiz, Insigne e Osimhen. Il centrocampista spagnolo e il capitano degli azzurri non sono stati rischiati per il match in Polonia, entrambi per un affaticamento muscolare. Per la punta nigeriana, l’auspicio è quello di averlo contro gli scaligeri, sarà una sorta di corsa contro il tempo. Quasi certo infine il forfait di Manolas in difesa e in quel reparto, complice la squalifica di Koulibaly, sono davvero contati.

Fonte: Fabio Mandarini CdS