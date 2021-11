“Il Napoli scioglie il gelo di Varsavia” – Il commento della SSCN

Il Napoli ha battuto il Legia Varsavia per la gara di Europa League ribaltando il risultato da 1-0 a 1-4, questo il commento della SSCN. In mezzora di furore incandescente il Napoli scioglie il gelo di Varsavia e ribalta il risultato contro il Legia. Zielinski e Mertens su rigore, Lozano su omaggio coi fiocchi di Petagna e chiusura con un gioiello di Ounas. Gli azzurri rientrano dagli spogliatoi e rimontano la serata polacca con ardore e autorevolezza. Vinciamo noi con una prestazione maiuscola di carattere e personalità. Il Napoli si mette in testa al Girone e dimostra che vuole mettere il fregio azzurro anche sul palcoscenico internazionale. Mancano 2 giornate all’esito finale, ma siamo davanti con vigore e forza. Adesso si riprende il cammino in campionato, domenica contro il Verona ci si gioca l’attico di casa nostra e l’orizzonte di gloria…