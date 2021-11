[Grafico] – Legia/Napoli: “Il Mattino” dà le sue formazioni

Una sfida importantissima per il primo posto del girone di Europa League: il Legia Varsavia è in testa a quota 6, due punti più sotto Napoli e Leicester. Uno snodo cruciale ai fini della qualificazione e per la corsa alla vetta del gruppo C. Diversi gli assenti nel Napoli, in totale saranno 18 gli azzurri stasera a Varsavia, compresi i tre portieri. «Siamo giusti per poter fare quello che vogliamo. Non vedo perché dovremmo essere indeboliti, la rosa ci permette di sostituire chi ha giocato più spesso e siamo venuti qui per vincere. Ci teniamo, sappiamo che è una gara difficile ma cercheremo la vittoria», ha detto Spalletti in conferenza stampa. Così in cvampo:

Fonte e grafici (Il Mattino)