Francesco Baietti, baby azzurro da record in Italia

Gioca nel Giugliano, squadra capolista del girone G del campionato di serie D, l’unico portiere ancora imbattuto nel vecchio continente. Si chiama Francesco Baietti, ha 18 anni, ed è di proprietà del Napoli. Cresciuto nella scuola calcio F.C. Oliviero di Torre del Greco, è sbarcato a Castel Volturno nel 2016. In estate, dopo una breve esperienza a Perugia, è stato aggregato alla prima squadra e con gli azzurri di Luciano Spalletti ha svolto tutta la preparazione precampionato. Poi, archiviato il ritiro, è stato ceduto in prestito al Giugliano, compagine che punta al salto tra i professionisti. In sette gare di campionato, tutte vinte dalla formazione gialloblu del presidente Alfonso Mazzamauro, non ha incassato nemmeno un gol. Chi lo ha visto all’opera lo descrive come un portiere molto affidabile, reattivo, ma soprattutto abile nelle uscite aeree. Merce rara, quest’ultima, soprattutto nei campionati dilettanti.

Domenica il Giugliano dei record (la squadra allenata da Giovanni Ferraro vanta anche il miglior attacco del girone) affronterà in casa la Vis Artena. Per Baietti sarà l’occasione per migliorare ulteriormente il suo record, i cui meriti vanno equamente suddivisi con gli altri compagni di reparto: Poziello, l’esperto capitano, Biasiol, Caiazza e Oyewale.

Fonte: F. Bocchetti (Il Mattino)