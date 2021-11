[Formazioni] Legia/Napoli, modulo a specchio per i polacchi. Elmas al posto di Lozano

Questa sera alla “Pepsi Arena” di Varsavia, i padroni di casa del Legia, cercheranno il riscatto in Europa League e conservare il primo posto in classifica. I polacchi giocheranno a specchio come modulo, più o meno con lo stesso 11 sceso al “Maradona”, Luquinas in vantaggio su Kastrati. Per il Napoli diverse le assenze soprattutto: Fabian Ruiz, Insigne e Osimhen, oltre allo squalificato Mario Rui. In porta Meret, a sinistra Juan Jesus. Le novità sono in attacco con Elmas e Petagna in vantaggio su Lozano e Mertens, Infine Demme sarà il sostituto di Fabian Ruiz.