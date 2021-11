Europa League – Poker Leverkusen, ok Eintracht, pari West Ham

Tantissimi gol nelle partite delle ore 21, che completano la quarta giornata di Europa League. Nel gruppo D successo dell’Eintracht Francoforte, che sbanca Grecia, vincendo 2-1 con l’Olympiacos, e allunga al comando. Vittoria in trasferta anche del Fenerbahce, che stende 3-0 l’Anversa e consolida il terzo posto andando a -1 punto dal secondo posto. Cade la Stella Rossa di Belgrado che perde 1-0 in casa con il Midtjylland, ne approfitta il Braga che batte 4-2 il Ludogorets e scavalca i serbi, prendendosi la vetta del gruppo F. Spettacolo Bayer Leverkusen, che travolge 4-0 il Betis Siviglia e vola da solo al comando del gruppo G. Bene anche il Celtic che vince 3-2 in casa del Ferencvaros e allunga al terzo posto a -1 punto dal secondo posto. Rallenta il West Ham, che impatta 2-2 a Genk ma resta saldamente in testa nel girone H. Successo importante infine della Dinamo Zagabria, che batte 3-1 il Rapid Vienna e scavalca proprio il Genk, mettendosi al secondo posto