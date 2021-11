Europa League – Lione inarrestabile, pari Sociedad e Monaco

Comincia il girone di ritorno anche in Europa League ed arrivano anche i primi verdetti ufficiali nelle partite delle ore 18.45. Continua la marcia inarrestabile del Lione, che stende 3-0 lo Sparta Praga e si qualifica già per gli Ottavi di finale, vincendo il girone A con due giornate di anticipo. Finisce 1-1 l’altra sfida del gruppo con tra Brondy e Rangers, con gli scozzesi che agganciano i ceci al secondo posto. Finiscono in parità le partite del gruppo B tra Real Sociedad-Sturm Graz (1-1) e Monaco-PSV (0-0). Francesi sempre in testa nel girone a +2 punti sugli spagnoli.