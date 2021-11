Capello: “Spalletti ha raccolto un Napoli depresso? E’ stato un vantaggio”

Spalletti “Racconta Capello nella sua lunga intervista rilasciata a Il Mattino) ha raccolto una squadra depressa per il quinto posto all’ultima giornata.

«Difficile da credere ma potrebbe essere stato un grande vantaggio per lui. Il Napoli è forte, lo era anche con Gattuso. È arrivato Spalletti e ha avuto la forza di indirizzare il gruppo psicologicamente ma anche tecnicamente nella direzione giusta. Quello che sta facendo non mi sorprende, ma ripeto: il rischio è la gestione dell’euforia».

Rispetto a un anno fa l’unico innesto è stato Anguissa. In Premier non lo voleva nessuno, arriva qui…

«Ma quanti giocatori hanno un potenziale nascosto e quando poi vanno nel posto giusto, nell’ambiente in cui si sentono valorizzati grazie alla bravura dell’allenatore giusto poi esplodono? Anguissa è uno di questi».