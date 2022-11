Bruscolotti: “Il Napoli ha ancora bisogno di Mertens. Spalletti bravo a rivalutare i calciatori a disposizione”

“Rrahmani non è una novità, anche lo scorso anno aveva dato segnali positivi, tranne nella gara di esordio dove fu buttato nella mischia e poi tolto all’intervallo. Tra i tanti assenti di stasera, quello che peserà di più è Osimhen, ma mi aspetto molto da Petagna, il quale può spaccare la partita con la sua fisicità ed i suoi colpi di testa, come dimostrato contro la Salernitana. Mertens? Lo vedo meglio a partita in corso, così può lentamente ritrovare il minutaggio vero. Il Napoli ha bisogno ancora di Dries, non è ancora finito. Juan Jesus? Non so se offrirà le garanzie necessarie, sicuramente con Legia e Verona sarà un banco di prova importante per lui. Qualora dovesse fallire, credo che la società interverrà sul mercato a gennaio. Calendario dopo la sosta? Bisogna pensare partita dopo partita, cercando di mantenere la continuità. I ragazzi hanno fatto un percorso eccezionale, nessuno ci avrebbe scommesso. Spalletti, però, ha una squadra importante ed è stato bravo rivalutare i giocatori a sua disposizione. Non dimentichiamoci che la rosa è quasi la stessa della scorsa stagione, dunque, ad oggi, ha avuto ragione il toscano. Zielinski? Deve dare sempre il massimo di sé stesso, non basta fare una buona partita e due pessime, così non si è grandi giocatori. Le potenzialità vanno espresse in campo, lui deve dimostrare di più e, per ora, le critichesono meritate. Insigne? Non ha bisogno dei miei consigli, ha l’età giusta per ragionare da solo. Al posto suo firmerei un contratto in bianco? Meno male che non sono al posto suo…”.