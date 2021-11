Allerta a Varsavia: i 592 tifosi napoletani saranno scortati

Partita a rischio incidenti quella di Varsavia per i rapporti tesi tra le due tifoserie, c’è grande rivalità tra i supporters del Legia Varsavia e quelli del Napoli. I tifosi azzurri saranno 592, il governo polacco non ha vietato il viaggio ai tifosi del Napoli a Varsavia, a differenza del match di andata di due settimane fa al “Maradona” quando invece il Viminale vietò la trasferta ai tifosi polacchi. Preoccupazione per il precedente tra le due tifoserie in occasione della sfida di Europa League che si giocò a Napoli il 10 dicembre 2015 (il bilancio degli scontri fu di 14 feriti e 17 arresti). Massima allerta quindi a Varsavia: verrà presidiata dalle forze dell’ordine la zona intorno allo stadio per evitare che le due tifoserie possano entrare in contatto e saranno rafforzati i controlli in altri punti della capitale polacca. Al termine della sfida il deflusso dal settore ospiti avverrà un’ora dopo la fine della partita proprio per evitare contatti tra le due tifoserie.

Fonte: Il Mattino