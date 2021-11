YOUTH LEAGUE – Sheriff-Inter 2-4, i nerazzurri di Chivu restano al comando

In attesa che in serata scenda in campo la prima squadra di Simone Inzaghi, l’Inter Under 19 ha vinto per 2-4 sul campo dello Sheriff. I moldavi sbloccano la gara con Forov. I nerazzurri, dopo aver sbagliato il calcio di rigore con Casadei, ribaltano il match con le reti di Abiuso e Fabbian. Nel secondo tempo arriva il tris per i ragazzi di Chivu con Peschetola. I padroni di casa vanno ancora a segno con Forov, prima del 2-4 finale realizzato ancora da Peschetola.

Marcatori: Forov(S),Abiuso(I),Fabbian(I), Peschetola(I), Forov(S), Peschetola(I)

Sheriff:Savocica;Pogreban(65’Spatar),Covalschi,Hatman(89’Colis),Covali,Scurtul(89’Gresciuc),Costin(65’Jaloba), Ichim, Carmanov, Forov, Picus. A disp.: Dumenco, Iatco, Botan. All.: Corneencov

Inter: Botis;Zanotti,Cortinovis, Moretti(82’Matjaz),Fontanarosa;Fabbian, Sangalli,Casadei(65’Grygar);Iliev(65’Owusu), Peschetola(82’Esposito),Abiuso(72’Curatolo) A disp.: Rovida, Hoti. All.: Chivu

Arbitro: Sig. Milos Milanovic

Fonte: mondoprimavera.com