Visser dirigerà Legia-Napoli. Ecco chi è, ed un suo precedente

Domani sera il Napoli affronterà il Legia Varsavia in trasferta per la fase a gironi di Europa League, e a dirigere la gara sarà Lawrence Visser. Il giovanissimo arbitro belga è un classe 1989, nato a Lommel, e vanta già discreta esperienza europea. Per lui sarà un esordio assoluto alla direzione del Napoli, mentre c’è un precedente europeo con il Legia Varsavia: nella stagione 2019/20, infatti, Visser aveva diretto i polacchi nel match di qualificazione all’europa League in casa dei finlandesi del Kuopion Palloseura, match finito 0-0.

