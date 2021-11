Ultime Napoli – Aggiornamenti su Manolas. Spalletti ha scelto il sostituto di Osimhen

Domani alle ore 18,45 alla “Pepsi Arena” il Napoli affronterà per la quarta giornata i padroni di casa del Legia Varsavia. Sulla formazione da mandare in campo contro i polacchi, in porta spazio a Meret, mentre al posto dello squalificato Mario Rui, Juan Jesus si giocherà le sue chance. In difesa Koulibaly, Rrahamani e Di Lorenzo. A centrocampo Demme, probabile panchina per Anguissa. Per il resto Elmas in vantaggio su Zielinski. Infine in attacco Insigne e Ounas recuperano, mentre in attacco sarà Petagna a prendere il posto dell’infortunato Osimhen. Il nigeriano si spera di recuperarlo per la gara contro l’Hellas Verona. Su Manolas ci sono miglioramenti e nei prossimi giorni si valuterà il suo recupero in vista del match contro gli scaligeri.

