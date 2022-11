TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Il Napoli a Varsavia dovrà essere più forte anche dell’emergenza”

Nel corso di Teleclub Italia, durante “All Club Italia News”, condotto da Francesco Molare, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Gli infortuni in casa Napoli? Nel gioco delle rotazioni, ci sta che mister Spalletti faccia delle scelte per far riposare qualche giocatore che ha spesso visto il campo. Gli azzurri devono prendere esempio dal Milan, loro con 6/7 assenze hanno vinto le partite, dimostrando di poter essere al vertice. Senza dimenticare che la sfida di Varsavia, la squadra ha diversi stimoli. Il primo è l’occasione di balzare al primo posto in classifica. Un altro aspetto è certamente che le così dette seconde linee possono dimostrare al mister di potersela giocare, come nel caso di Elmas e Petagna a Salerno, decisivi nella stracittadina. La vicenda Insigne-Osimhen? Come dissi venerdì scorso, queste vicende fanno parte del campo e che si risolvono il giorno dopo. Oggi nessun calciatore vuole rinunciare agli impegni ufficiali, per dimostrare tutto il loro valore. Per domani in porta ci sarà spazio per Meret, come diciamo noi, il portiere di Coppa. Domenica tornerà Ospina, anche perchè l’Hellas Verona è una squadra che ti pressa in fase d’impostazione e avere il colombiano ti può dare maggior sicurezza. Domani mi aspetto che l’estremo difensore friulano dia segnali incoraggianti rispetto alla gara del “Maradona”. Infine forse solo un dubbio Juan Jesus-Zanoli, anche se il brasiliano lo vedo in vantaggio rispetto al classe 2000″.

