Spalletti recupera Insigne, in attacco ballottaggio Mertens/Petagna

Per la sfida europea di Varsavia, Spalletti recupera Insigne ed Ounas, a Castelvolturno resta Osimhen che si proverà a recuperare per la gara interna di domenica con il Verona. Sul capitano La Gazzetta dello Sport scrive: “Insigne ci ha messo niente a smaltire il problema che l’ha escluso dal derby e l’Europa per lui, ripensando soprattutto alla semifinale del 2015, è un rimpianto da cancellare: Varsavia è un’opportunità da valutare, perché dopo aver sentito il richiamo del corpo e i messaggi che invierà nella rifinitura e poi nel clima tutt’altro che invitante che attenderà la squadra”. Per il resto in difesa dovrebbe esserci Juan Jesus al posto di Mario Rui e Meret in porta. Il pacchetto arretrato sarà completato da Di Lorenzo, Rrahmani e Koulibaly. In attacco ballottaggio tra Mertens e Petagna.