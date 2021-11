Perillo, giornalista: “Petagna? Domani può essere la sua gara”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonello Perillo, giornalista, ecco le sue parole: “Legia? Sicuramente il Napoli può vincere, con le assenze resta comunque un organico superiore a quello della squadra avversaria. Mi aspetto molto da Demme a centrocampo, aveva anche iniziato bene e poi si è dovuto fermare. Mi aspetto moltissimo anche da Petagna: era stato di fatto ceduto perché chiedeva spazio, a un certo punto ha deciso di restare convinto da allenatore e immagino anche dirigente. Se non trova spazio in Europa League come titolare c’è da preoccuparsi. Contro la Salernitana ha cambiato la partita e si è sbloccato subito. Domani può essere la sua gara, la squadra da mettere in campo sarebbe una signora squadra. Che ruolo è Mertens nel Napoli di Spalletti? Io lo vedo come una sottopunta”.