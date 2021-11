Osimhen stella del Napoli, ma da “social” è tutto da scoprire

Victor Osimhen è la nuova stella del Napoli, che gol dopo gol sta ritagliandosi sempre più spazio, fino a diventare fondamentale la sua presenza in campo, ma da uomo “social” è ancora tutto da scoprire. L’attaccante nigeriano è solito condividere molto con i tifosi, anche contenuti che nulla hanno a che vedere con il calcio. «Victor, non hai bisogno di pubblicare tutta questa roba sui social. Molti dei miei amici italiani e dei media italiani non sono contenti dei tuoi post», gli ha scritto un fan in queste ore sottolineando l’uso di meme e immagini ironiche, accusa a cui l’azzurro ha subito risposto: «Grazie per i consigli, ma continuerò a fare come faccio».

