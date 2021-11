Montefusco, allenatore: “Chiunque giochi, il Napoli resta competitivo”

Su Radio Marte, è intervenuto Enzo Montefusco, allenatore, ecco le sue parole: “Se fino adesso abbiamo detto che il Napoli ha una rosa competitiva è il momento di riprovare alcuni giocatori. Anche domenica abbiamo giocato senza Osimhen e Insigne, non ha giocato benissimo ma ha vinto. Quando manca Insigne manca la luce. Si è visto il Napoli un po’ timoroso a Salerno perché c’era un’aggressività feroce, alla fine però è stato superiore all’avversario. Demme era l’uomo squadra del Napoli, lui e altri possono sostituire chi manca e si può fare bene. Se il Napoli fa il Napoli non c’è partita, nemmeno con questa squadra qui.

A Spalletti conviene che il Napoli vada avanti in Europa League per la gestione del gruppo? Non credo a tutto questo fatto che i calciatori siano affaticati. Chiunque giochi, il Napoli resta competitivo. Il Napoli ha l’obbligo di cercare di arrivare fino alla fine anche in Europa League. Quest’anno è particolare e secondo me quello buono per il Napoli. In questo momento meglio Petagna o Mertens? La squadra si esprime meglio con Petagna perché tiene bene l’uomo e ha fisico. L’unica cosa è che lui è più da area di rigore, Osimhen ha bisogno di campo. Mertens lo terrei per l’ultima mezz’ora, non è ancora al top. Se sta bene deve giocare sempre ma il Napoli ha anche cambiato gioco”.