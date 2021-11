Marolda: “Vincere a Varsavia e Mosca per il primo posto nel girone”

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Giovedì sarà una partita dura e fisica. Sarà anche una partita tra due squadre che hanno valori tecnici molto diversi. Il Legia è in zona retrocessione e sta giocando molto male, viene da un cambio in panchina che non ha portato alcun risultato. Se il Napoli vuole tentare di arrivare prima deve vincere a Varsavia e a Mosca, per poi vedersela col Leicester all’ultima gara del girone. Devo dire che sono molto ottimista, il Legia è una squadra abbastanza disastrata in questi ultimi tempi. Però un insegnamento deve essere la partita d’andata, non bisogna arrivare alla fine per segnare e rischiare di non vincere.

Chi giocherà davanti? Se dovessi giudicare dalle ultime prestazioni, farei giocare Petagna. Mertens, ma anche Lozano e Politano non sono in grandissima condizione atletica. Anche per la partita fisica che ci sarà mi aspetto che giochi l’ex Spal. Mentre per quanto Insigne, lo lascerei ancora a riposo e non rischierei assolutamente nulla, domenica c’è il Verona.

Ritorno dei tifosi delle curve al Maradona? E’ un problema che deve essere risolto dal Napoli e dal questore. Da quello che so e ho sentito, i tifosi non aspettano altro di tornare al Maradona sapendo che lo stadio non sarà zona franca e ci saranno regole certe. La possibilità di istituire una fan zone, dove lanciare i cori, credo che sia una soluzione che si potrebbe trovare”.