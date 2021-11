Maradona, all’asta i primi beni: case, auto, quadri, maglie e scarpette

I ricordi di Diego Armando Maradona, frammenti di una storia tragicamente conclusa il 25 novembre 2020 in uno spoglio appartamento dI Tigre, a venti chilometri dalla capital federal Buenos Aires. Parte il 19 dicembre la prima asta organizzata da Adrian Mercado, agenzia della capitale argentina. I cinque eredi di Maradona hanno ricevuto il via libera dal tribunale per la vendita di due appartamenti, tre auto e tanti oggetti, in attesa che siano completate le istruttorie su tre accertamenti di paternità.I ricordi di Diego.

Le case di Buenos Aires, regalata al padre don Diego quando compì 80 anni, e Mar Del Plata, messe all’asta rispettivamente per 900mila dollari (780mila euro) e 65mila (57mila euro). Le auto Hyunday H1, Bmw M4 e Bmw. E poi quadri (tra questi uno al fianco di Fidel Castro e un altro della Mano de Dios a Città del Messico), un moderno tapis roulant, una poltrona per i massaggi, una maglia ricevuta in omaggio dalla Seleccion argentina, una marchiata Napoli ma in realtà del club dell’Al Wasl, la squadra di Dubai che Maradona allenò, e alcune paia di scarpette, oltre a una chitarra, cravatte, bretelle e cappellini. La data di scadenza per la presentazione delle offerte è lunedì 15 novembre. Non vi sono nell’elenco oggetti di particolare significato affettivo.

