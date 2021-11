La SSCN annuncia la nascita del progetto “Calcio Napoli For Special”

La SSC Napoli è lieta di annunciare il progetto Calcio Napoli For Special, in adesione al Campionato di Calcio denominato “Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale” ed organizzato dalla Lega di Serie A.

Una iniziativa istituita sotto l’egida della FIGC che parte da un protocollo d’intesa col Comitato Italiano Paralimpico, con l’obiettivo di sviluppare un’azione coordinata al fine di massimizzare la pratica del gioco del calcio per persone con disabilità.

Il Napoli aderisce al progetto adottando il team del ”Consorzio Terzo Settore – Società di Servizi Sociali ”. Un gruppo di atleti al ”Centro Sportivo Cercola”che ha siglato a sua volta un accordo di partnership con la SOCIETÀ SPORTIVA CALCIO NAPOLI S.p.A. per la stagione 2021/22 allo scopo di creare una squadra di calcio per portatori di handicap e partecipare al campionato di “Quarta Categoria” con i colori del Napoli.

Calcio Napoli For Special vuole offrire a tutti i ragazzi con disabilità cognitivo-relazionali l’occasione di far parte di una vera e propria squadra di calcio e trascorrere momenti in compagnia, in un ambiente sereno e giocoso, con un’organizzazione ben strutturata e con istruttori validamente formati dal Calcio Napoli e dal Centro Sportivo Cercola.

La squadra giocherà sia delle amichevoli che un torneo patrocinato da Lega Serie A rappresentando il Napoli, ed indossando la divisa delle giovanili azzurre.

Il torneo di calcio a 7 sarà su scala nazionale e vedrà la partecipazione dei maggiori Club di Serie A e sarà suddiviso in Categoria Giovani dagli 8 ai 16 Anni ed in Categoria Dilettanti dai 16 anni a salire.

Il Napoli aderisce e sostiene un progetto che rappresenta l’inizio di un cammino virtuoso con il mondo della disabilità che entra a pieno titolo nell’attività della Federazione Italiana Giuoco Calcio. È la prima volta a livello internazionale che una Federazione sportiva dedicata al calcio praticato da persone normodotate prevede l’avvio di un percorso specifico per l’istituzione, al suo interno, di una Divisione Federale interamente dedicata al calcio paralimpico e sperimentale. Un nuovo percorso che rappresenta un segnale di grande cambiamento culturale, continuando a sviluppare e valorizzando progetti in grado di concorrere a realizzare una società più inclusiva.

Napoli For Special, un’avventura emozionante ed irripetibile all’insegna dell’azzurro.

Contatti:

Indirizzo email: napoliforspecial@centrosportivocercola.it

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/centrosportivocercola/

Pagina Instagram: https://instagram.com/centrosportivocercola

SSCN