Il Napoli avrà di fronte l’Hellas Verona, trasformato in un aspetto da Tudor

Prima il Legia Varsavia in Europa League, poi il Verona in campionato, ultimo appuntamento prima dell’ennesima sosta stagionale per le nazionali. Quella contro i gialloblu è sempre una partita particolare per il Napoli, lo sarà anche questa volta per la squadra di Spalletti che un anno fa si fece bloccare dal Verona di Juric e perse la Champions League all’ultima curva. Sono cambiati gli allenatori e anche più volte: mentre in azzurro Spalletti ha costruito la difesa migliore del campionato, Igor Tudor ha saputo regalare al Verona un attacco da urlo in poco tempo. L’allenatore subentrato ha infatti registrato già 21 gol, solo il Bayern Monaco (25) ha segnato più gol dei veneti nei maggiori campionati europei nello stesso periodo.

Fonte: ilmattino.it