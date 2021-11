Golebiewski: “Il Napoli? Con l’apporto della nostra gente possiamo vincere”

L’inizio di stagione del Legia Varsavia è a due facce, male in campionato, mentre è al primo posto nel girone C di Europa League. Si è passato dal tecnico Michniewicz a Golebiewski, anche se domenica sera ha esordito con una sconfitta in casa. Domani alla “Pepsi Arena” i polacchi cercheranno riscatto contro il Napoli ed ha parlato il tecnico: “Vedo i ragazzi e capisco le difficoltà ed è logico che non sono entusiasti, come la dirigenza e il resto del club che non scendono in campo. Adesso prepariamo la sfida contro gli azzurri, dove con l’apporto della nostra gente vogliamo vincere. Con l’atmosfera vista contro il Leicester tutto è possibile”.

Fonte: Antonio Giordano CdS