Gianpiero Piovani (all. Sassuolo): “Dimenticata Roma, ora pensiamo al Pomigliano femminile”

Domenica al “Centro Sportivo di Trigoria” è arrivata la prima sconfitta in campionato per il Sassuolo contro le padroni di casa dell’A.s. Roma, decisiva la doppietta di Valeria Pirone. A fine gara le parole del coach delle neroverdi Gianpiero Piovani. “Prima o poi doveva succedere, è successo domenica contro una grande squadra anche se secondo me abbiamo fatto bene, meno nella cattiveria rispetto ad altre volte, ma dal punto di vista del gioco abbiamo fatto bene. Abbiamo perso, è un incidente di percorso che dobbiamo lasciarci subito alle spalle e ripartire dalla prossima partita con il Pomigliano”.

Cosa è mancato?

“La cattiveria agonistica che è quella che ci contraddistingue. Oltre a saper giocare a calcio e l’abbiamo fatto anche domenica e l’abbiamo fatto bene, ci è mancata quella cattiveria e quella determinazione che ci ha permesso altre volte di ottenere risultati importanti”.

Due infortuni e due acquisti.

Tomaselli e Da Canal, su cui facevamo affidamento, le abbiamo perse e abbiamo tra virgolette acquistato perché erano già con noi, Bugeya e Nanoka. Hanno bisogno di lavorare perché è da 10 giorni che si allenano, c’è tanta voglia da parte loro di dimostrare per arrivare a giocare titolari il prima possibile e valuteremo settimana dopo settimana”.

Fonte: sassuolochannel