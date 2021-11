Gazzetta – Non solo Osimhen, il valore di mercato per altri azzurri è “lievitato”

Domenica in campo contro il Verona si spera possa esserci anche Victor Osimhen, che sta recuperando da un infortunio muscolare. La stella del Napoli non è in vendita, come scrive La Gazzetta dello Sport, ma si sa per chi volesse provarci, non ci vorrà meno di cento milioni. Ma il Napoli ha anche altri giocatori che hanno rivalutato il loro valore di mercato. Rrahmani ad esempio, “da un lato è l’esempio migliore della politica del club veneto: puntare su giovani da valorizzare e vendere. Dall’altro la dimostrazione dell’ulteriore crescita a Napoli del difensore, il cui valore sta lievitando con De Laurentiis che difficilmente si farà convincere a cederlo”.

Poi c’è Fabian Ruiz, “anche se lo spagnolo è stato preso per 30 milioni – tra l’altro il Napoli è stato condannato dalla Fifa a pagare al Betis un premio di ulteriore 1,4 milioni – e sul mercato il valore potrebbe anche raddoppiarsi, la scadenza relativamente breve fa calare la valutazione. Ma il ragazzo è assai apprezzato e non è un caso che proprio da Madrid ieri rimbalzano voci dell’interessamento del Real, con Ancelotti che spinge, dopo averlo voluto tre anni fa al Napoli”.

