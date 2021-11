F. Mladenovic, dif. Legia: “Aspettiamo questa gara, non c’è d’aver paura”

Ottimista Filip Mladenovic, difensore serbo del Legia: “La situazione – dice – non posso cambiarla da solo, ma penso possa migliorare. Non vedo problemi fisici e stiamo cercando di capire perchè ci succede questo in un momento negativo. Diciamo che tutta la squadra non vive un buon momento di forma e questo non possiamo nasconderlo, ma la situazione la stiamo capendo insieme. Ora siamo in crisi, ma ne possiamo uscire insieme. Il Napoli? Non temo niente, ma sono cosciente di affrontare dei giocatori molto forti che danno prestigio all’Europa League. Aspettiamo molto questa gara, ma non c’è niente di cui avere paura”.

Premi qui per seguire altre notizie sul Napoli

Fonte: CdS