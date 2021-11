Domani sfida a Varsavia, trasferta a rischio per i tifosi azzurri

È una trasferta a rischio di incidenti. La tensione è altissima. Da Napoli partono 592 tifosi, destinati al settore ospiti. Il governo polacco non ha vietato il viaggio a Varsavia, contrariamente alla decisione del Viminale quando si è giocato Napoli-Legia. C’è preoccupazione visti i precedenti del 2015 e a Varsavia c’è massima allerta in queste ore per l’arrivo degli ultras napoletani. Il club azzurro ha voluto inviare un messaggio: «Invitiamo i tifosi presenti a Varsavia a incitare la squadra rispettando sempre gli avversari sia all’esterno che all’interno dello stadio». Nel 2013 furono numerosi i tifosi laziali fermati per gli scontri proprio con gli ultrà del Legia. E quindi saranno delle ore di grande apprensione nella capitale sulla Vistola. Le autorità locali suggeriscono come punti di incontro il Multimedialny Park Fontann, la gigantesca fontana di Varsavia.

Fonte: Il Mattino