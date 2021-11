DAZN si autocelebra: risolti i problemi anche a Napoli

DAZN, dopo tutte le polemiche, passa al contrattacco: “Portare tutta la Serie A TIM in streaming non significa solo fare un grande lavoro per favorire lo sviluppo dell’infrastruttura digitale ma anche incentivare la crescita della cultura digitale del nostro Paese e in questo il calcio è davvero l’acceleratore che può fare la differenza e che può portare a centrare l’obiettivo. Da parte nostra abbiamo investito e stiamo investendo sull’infrastruttura tecnologica a beneficio di tutto il sistema Paese e stiamo portando avanti un processo di collaborazione con tutti gli stakeholders, dalle aziende private alle istituzioni”. Lo ha dichiarato Veronica Diquattro, chief revenue officer Europa attraverso le colonne de Il Corriere della Sera. In più, per dimostrare la bontà del lavoro fatto per la risoluzione dei problemi, si sceglie il caso Napoli. Si legge: “Tutti fenomeni drasticamente crollati dalla quarta giornata di campionato, la complessità di un evento sportivo attraverso la connessione online è dovuta alle caratteristiche: una grande connessione in un tempo limitato e per un territorio limitato. Basti pensare a cosa accade in Campania quando gioca il Napoli. Gli investimenti di DAZN sulle tecnologie complesse servono proprio a evitare congestioni in caso di elevate richieste di connessione in poche ore e in un piccolo territorio”