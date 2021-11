Compagnoni, Sky: “Il Napoli? È evidente che privilegi la partita con il Verona”

Maurizio Compagnoni, telecronista Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a Punto Nuovo Sport Show. “La Juventus non è guarita, ma la gara di ieri è stata molto indicativa nell’atteggiamento. Quello che mi aveva colpito contro Roma e Sassuolo era l’atteggiamento molle, che non pressava mai l’avversario. Ieri, la Juve è entrata con una determinazione feroce e la qualità è tantissima. Discorso scudetto, però, mi sembra molto lontano perché recuperare 16 punti su 2 squadre rappresentano un’enormità. La Juve può competere per il quarto posto e fare strada in Champions. Milan? Ad un certo punto della stagione, le scelte vadano fatte. Il Milan, però, è quasi obbligato per la sua storia provare a fare strada nelle coppe. In primavera, credo, si possa fare questo discorso, in autunno mi sembra prematuro. Il Napoli? È evidente che privilegi la partita con il Verona, non credo che sia sbagliata la mossa di non convocare alcuni giocatori importanti. In certi casi, pesa più la trasferta che la partita in sé. Guardando la rosa del Napoli, puoi schierare comunque una formazione competitiva”.