Dopo la vittoria di San Siro, l’Inter va a Tiraspol con l’obiettivo di conquistare i tre punti e rilanciarsi per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Inzaghi preferisce Vidal a Calhanoglu non ancora al 100%, Dimarco gioca al posto di Perisic. Dzeko Lautaro la coppia d’attacco. Vernydub con la squadra tipo: in porta Athanasiadis. Il primo tempo finisce senza gol, dopo tante occasioni da parte dell’Inter, con una difesa dello Sheriff che non molla.

Sky Sport