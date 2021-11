Champions League – M.City show, pari PSG, ok Real e Liverpool

Si completa la 4a giornata della fase a gironi di Champions League con altri verdetti ufficiali. Vittoria per il Manchester City, che annienta 4-1 il Bruges, allunga in testa nel gruppo A ed ipoteca la qualificazione agli Ottavi. Beffa per il PSG, che pareggia 2-2 nel finale a Lipsia. Tutto facile per il Liverpool, che stende 2-0 l’Atletico Madrid, si qualifica con due di anticipo e vince anche il girone B (Milan). Nel gruppo C colpo dell’Ajax, che vince 3-1 in Germania con il Borussia Dortmund, allunga in vetta e mette gli Ottavi in cassaforte. Tutto facile invece per lo Sporting Lisbona che annienta 4-0 il Besiktas e aggancia il BVB al secondo posto. Successo infine del Real Madrid, che batte 2-1 lo Shakthar Donetsk e va al comando solitario nel gruppo D (Inter)