Champions League – Cuore Milan ma non basta: 1-1 con il Porto

Dopo tre sconfitte arriva il primo punto per il Milan in Champions League. I rossoneri pareggiano 1-1 a San Siro con il Porto nella 4ª giornata del gruppo B. Decidono le reti di Luis Diaz al 6′ min del primo tempo e l’autogol di Mbemba nella ripresa al 61′ min. Un risultato che però non aiuta il Milan, che rimane ultimo a 1 punto e sempre a -4 punti proprio dai portoghesi, secondi. Servirà ora una super impresa alla squadra di Pioli, costretta a battere Atletico Madrid e Liverpool per continuare a sperare