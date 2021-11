CdS – Lo staff medico del Napoli sta tentando il “miracolo” per Osimhen

Victor Osimhen è ormai una pedina indispensabile nello scacchiere di Spalletti, l’attaccante è importante per tutta la squadra. Ed è per questo che lo staff medico del Napoli sta tentando di riportarlo in campo prima possibile, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “E quindi, non esserci per Victor Osimhen diventerà un’esigenza fisica, muscolare, e il miracolo, a quel punto, sarà vederlo in campo contro il Verona, la vera missione che s’è data lo staff medico, diretto dal dottor Raffaele Canonico e anticipata da un allenatore che pretattica non ne fa”.