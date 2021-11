Capello: “Sono più sorpreso del Milan primo, non dal Napoli”

Tratto dalla lunga intervista rilasciata da Capello a Il Mattino (Clicca qui per l’intervista integrale)10 vittorie in 11 partite: chi la sorprende di più vedere lassù, il Napoli o il Milan?

«Senza dubbio il Milan. Perché io in estate ero stato chiaro: se De Laurentiis non vende Koulibaly o qualcuno dei suoi big è una delle grandi favorite per lo scudetto. Ora facile a dirsi vedendo come si muovono gli azzurri in campo, vedendo la continuità dei loro risultati e la personalità con cui giocano. Per il Milan, invece, perdere Donnarumma e Calhanoglu poteva essere un brutto colpo psicologico da superare. E invece la dirigenza si è mossa bene e ha trovato dei validi sostituti».