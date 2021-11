Bernardeschi: “Il nostro piazzamento in campionato è inaccettabile”

Federico Bernardeschi, dopo la vittoria di ieri sera contro lo Zenit in Champions League, ha parlato della gara e non solo, sottolineando anche l’andamento della sua Juventus in campionato. “Aver raggiunto gli ottavi con due turni d’anticipo è una grande soddisfazione ma la cosa più importante è che stasera sono venuti fuori gli uomini prima dei calciatori. Il ritiro ci ha fatto bene. Abbiamo avuto il giusto atteggiamento fisico e mentale, ma questa deve essere la normalità per la Juve, non un’eccezione. Ci sono state sette partite in cui siamo stati Juventus, ci capita ancora di cadere e di fare qualche passo falso, per questo dobbiamo migliorare. Il nostro piazzamento in campionato è inaccettabile. Con le piccole abbiamo subito tanti gol, ma la storia della Juve insegna che è contro di loro che si vincono i campionati. Nelle gare di cartello tutto è più facile, ma noi dobbiamo ritornare a lottare e soffrire”.

Fonte La Gazzetta dello Sport