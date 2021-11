YOUTH LEAGUE – Sconfitta per l’Atalanta, vittoria casalinga per la Juventus

Martedì internazionale per le squadre italiane, non solo in Champions, ma anche in Youth League, dove sono scese in campo Atalanta e la Juventus. Gli orobici allenati da Brambilla hanno perso in casa contro il Manchester United. Gli inglesi vanno in vantaggio con le reti di Shoretire e Elanga, mentre i padroni di casa accorciano le distanze con Renault. La Juventus batte lo Zenit per 4-2. In gol per i bianconeri: Iling, Mulazzi, Chibozo e Maressa, per i rissi la rete di Bolokhonov e Khvastukhin.

Atalanta: Sassi, Del Lungo, Berto, Ceresoli; Oliveri, Zuccon, Panada, Giovane, Renault; De Nipoti, Omar A disp.: Bertini, Sidibe, Guerini, Chiwisa, Fisic, Regonesi, Lozza. All.: M. Brambilla

Manchester United: Vitek, Jurado, Mengi, Bennett, Fernandez; Hansen-Aaroen, Shoretire, Svidersky; Forson, McNeill, Elanga A disp.: Hanbury, Hoogewerf, Garnacho, Mather, Mainoo, Murray, Fredricson. All.: N. Wood

Marcatori: 8′ Shoretire (MUtd), 23′ Elanga (MUtd), 36′ Renault (A)

Ammoniti: 72′ Berto (A), 89′ Fernandez (MUtd)

Juventus-Zenit: 4-2

Marcatori: (Iling 15′, Mulazzi 32′, Chibozo 44′, Belokhonov 60′, Strijdonck 85′, Khvastukhin 88′)

Juventus (4-4-2): Senko; Savona, Fiumanò (Citi 75′), Nzouango, Turicchia; Mulazzi, Omic, Bonetti (Ledonne 75′), Iling; Turco (Stijdonck 65′), Chibozo (Maressa 65′). A disp. Scaglia, Cerri, Galante. All. Bonatti

Zenit (4-2-3-1): Byazrov; Sandrachuk, Khotulev, Kasimov, Emelianov; Vasilev, Zigangirov (Mikhailovskii 75′); Kuznetsov (Saus 46′), Kim, Marianov (Khvastukhin 59′); Kotov (Belokhonov 59′). A disp. Pavlov, Troshchenkov, Bykov. All. Zyryanov

Ammonizioni: Khotulev (Z), Bonetti (J)

Arbitro: ​Enea Jorgji (ALB)

