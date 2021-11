Verso Varsavia – Insigne è in dubbio, Osimhen è sicuramente out

Solo dopo il test di oggi si saprà se Insigne ci sarà per la trasferta polacca. Se dovesse avvertire lo stesso malessere, non partirà neppure per la Polonia. La gara di dopodomani a Varsavia è il primo crocevia di questa stagione europea: c’è in palio il primo posto del girone che non è questione di poco conto perché consente, a febbraio, di evitare un turno e di balzare dritti agli ottavi di finale. Chi sicuramente sarà assente giovedì è Osimhen: si tenterà di recuperarlo per la gara contro il Verona. Il recupero non è così scontato e il Napoli, visto che si tratta di una contrattura, vorrebbe evitare che volasse in Nigeria per le due gare di qualificazione per il Mondiale con Liberia e Capo Verde. Con il Legia dovrebbe essere così: Petagna, Demme ed Elmas andranno in campo dal primo minuto. E poi Juan Jesus, magari al posto di Rrhamani che potrebbe tirar il fiato. Di sicuro, si avvicina il momento in cui Zanoli verrà messo alla prova (ma non a Legia) dopo i minuti contro la Salernitana. In porta Meret che deve ora sapersi accontentare e l’impressione è che stia gestendo con molta maturità questa fase in cui è scivolato dietro nelle gerarchie.

Il Mattino