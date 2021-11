Stamattina test decisivo per conoscere le condizioni di Insigne

Giovedì c’è la trasferta di Europa League contro il Legia Varsavia, ma già oggi Spalletti avrà le idee chiare su Lorenzo Insigne. Il capitano è stato tenuto a riposo a Salerno, a livello strategico, per affaticamento muscolare e ieri è rimasto a casa, come la squadra, per ricaricare le batterie. E’ chiaro che sta meglio, rispetto ad Osimhen, per la gara in Polonia, però la seduta di questa mattina, darà indicazioni più precise.

Fonte: A. Giordano (CdS)