Sogni azzurri social – Basta un tweet e arriva lo sceicco!

Il Napoli vince, uno sceicco twetta e con poche parole scatena web e non solo. «Napoli in vantaggio», si legge e questo basta. I tifosi azzurri in rete impazziscono. A cinguettare è stato Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al Thani, fratello dell’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Zani e membro della famiglia reale del Qatar, lo stesso che qualche mese fa aveva annunciato il passaggio di Leo Messi al Paris Saint Germain prima dell’ufficialità. In molti l’avranno ritenuto un segno di interessamento, magari ci hanno visto il segnale dell’ arrivo di uno sceicco in città, ma in realtà spesso Al Thani condivide dai suoi profili social foto o messaggi sul calcio europeo.