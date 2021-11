Dopo la sconfitta nel recupero contro la Sampdoria, il Napoli cercherà il riscatto, in un altro scontro diretto, stavolta in trasferta contro la Lazio Women. Le azzurre giocheranno con mezza difesa assente per squalifica, assenti Di Marino e Awona, domenica a Formello, fischio d’inizio 14,30. Match dove in palio ci sono tre punti pesanti per risollevarsi dalla zona retrocessione per entrambe le compagini.

La Redazione