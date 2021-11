Scommesse – Le quote scudetto: il Napoli precede Milan ed Inter

L’11ª giornata di Serie A ha rappresentato un ulteriore spartiacque per la lotta allo scudetto. Secondo gli esperti di 888sport.it si prevede una lotta a tre con il Napoli, uscito vincente da un sofferto derby campano contro la Salernitana, favorito in quota a 2,75. Resiste appaiata in vetta alla classifica agli uomini di Spalletti il Milan, capace di sbancare l’Olimpico. Il titolo di campione d’Italia per i rossoneri si gioca a 3,50 seguita dall’Inter, a 3,75, prossima avversaria dei rossoneri nel derby. Juve in crisi: lo scudetto vale 10 volte la posta. Fonte: CdS