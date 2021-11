Russia, aumento contagi Covid: Spartak Mosca-Napoli a porte chiuse?

Allarme Covid in Russia! Secondo alcune fonti locali pare che negli ultimi giorni ci sia stato un alto numero di contagiati da Covid. Una situazione che potrebbe danneggiare parecchio il territorio russo, e soprattutto la partita di Europa League Spartak Mosca-Napoli in programma il 24 Novembre. A Radio Punto Nuovo il console russo a Napoli Vincenzo Schiavo ha fatto il punto della situazione: “La situazione in Russia non è delle migliori. Ci sono molti contagi da Covid e si stanno rafforzando le difese. È un momento difficile e tutto è dovuto al bassissimo numero di vaccini fatti finora. Spartak Mosca-Napoli partita a rischio? Purtroppo sì. Se si dovesse giocare a Mosca, credo che molto probabilmente si giocherà a porte chiuse. Cambiare la sede? Lo deciderà la Federazione. Io la farei giocare nuovamente a Napoli ma visto che non si può direi di giocarla altrove. Si deve decidere però in fretta, già molti tifosi mi hanno chiesto il visto per andare in Russia e ovviamente adesso non è più possibile”